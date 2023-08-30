Ухилянти влаштували "голлівудські" перегони на кордоні. ВIДЕО

В Чернівецькій області прикордонники ловили ухилянтів із "голлівудськими" перегонами та пострілами в повітря.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі, інформує Цензор.НЕТ.

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"2 автівки, ухилянти, 2 організатори. На цю схему прикордонники вийшли за попередньою інформацією: гроші-кордон-Румунія", - йдеться у повідомлення.

Одну з машин зупинили. В ній виявили організатора схеми та 3 ухилянтів.

"Водій іншої, після "голлівудських" перегонів і пострілів у повітря, кинув авто і втік. Його шукають", - розповіли в Держприкордонслужбі.

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