"Пух… Ні велосипедиста, ні рапіри": Як польська САУ Krab знищує росіян на передовій. ВІДЕО+ФОТО

Бойовий екіпаж польського "Краба" потужно працює на передовій та успішно виконує завдання на полі бою.

Як інформує Цензор.НЕТ, у новому відео, яке опублікував проєкт "Український Свідок", знімальна група показала роботу бойового екіпажу польської САУ Krab на Донеччині. Під час зйомок журналісти потрапили під ворожий обстріл.

"САУ Krab польського виробництва досить якісні, високоточні, надійні. Мої хлопці задоволені, що отримали таку техніку, і працюють на ній. Є результат. І ми його бачимо", - каже Максим, військовослужбовець артилерійської бригади.

Артилеристи показали роботу САУ на Бахмутському напрямку та розповіли про особливості польської машини, а під час зйомки наша знімальна група потрапила під обстріл. На щастя, ніхто не постраждав.

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Владислав, командир польської САУ Krab, розповів, що у порівнянні з радянською установкою "Мста-Б", на якій хлопці працювали раніше, польські виграють у часі розгортання, кількості екіпажу та можливості самохідного пересування. На опанування Крабів хлопці мали 12 днів.



Військові кажуть, що польська САУ не розрахована на таку інтенсивність боротьби, як зараз на фронті. Також бійці розповіли, що по настрілу машини вже "відкрили нові можливості", а гармату, яка поставила рекорд, польська сторона забрала до музею.

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