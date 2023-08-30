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Сім полонених окупантів вигукують гасло "Слава Україні!": "Красавчики! Можна ж було від самого початку так". ВIДЕО

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Українські воїни полонили сімох російських окупантів у бою на півдні України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свої "трофеї" бійці показали у соцмережах. На записі загарбники дружно вигукують гасло "Слава Україні!" на прохання одного із українських воїнів.

"Красавчики! Можна ж було від самого початку так", - каже полоненим один із бійців.

"Вдале полювання на п#дарів, південь", - йдеться у коментарі до відео.

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Топ коментарі

  • Пачкуале
    Фу, гадость. В семи экземплярах.
  • Pavel Bortsevych
    Теперь они ещё пар слов будут знать, кроме абырвалг )))
  • Gary Grant
    Вбивати треба цей смердючий непотріб... Попереджуючи питання про обмін...Ви думаєте прикоритні кацапи тримають оце все,яке потрапило до нашого полону за щось? Чхали вони на них. Так само і оцей непотріб чхав на всіх,коли б дорвався до влади. Це все кругообіг в кацапській вигрібній ямі. А ось кадирівця- спіймати-це Джек пот👍
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