Сім полонених окупантів вигукують гасло "Слава Україні!": "Красавчики! Можна ж було від самого початку так". ВIДЕО

Українські воїни полонили сімох російських окупантів у бою на півдні України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свої "трофеї" бійці показали у соцмережах. На записі загарбники дружно вигукують гасло "Слава Україні!" на прохання одного із українських воїнів.

"Красавчики! Можна ж було від самого початку так", - каже полоненим один із бійців.

"Вдале полювання на п#дарів, південь", - йдеться у коментарі до відео.

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