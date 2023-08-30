Сім полонених окупантів вигукують гасло "Слава Україні!": "Красавчики! Можна ж було від самого початку так". ВIДЕО
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Українські воїни полонили сімох російських окупантів у бою на півдні України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, свої "трофеї" бійці показали у соцмережах. На записі загарбники дружно вигукують гасло "Слава Україні!" на прохання одного із українських воїнів.
"Красавчики! Можна ж було від самого початку так", - каже полоненим один із бійців.
"Вдале полювання на п#дарів, південь", - йдеться у коментарі до відео.