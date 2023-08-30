На полігонах у Британії вже пройшли підготовку понад 20 тисяч українських військових, - Генштаб. ВIДЕО

У Британії пройшли підготовку більш як 20 тисяч українських військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, перед навчаннями кожен з військових отримав усю необхідну та корисну амуніцію і речове забезпечення.

"Українським армійцям видають все, що знадобиться їм як під час тренувань, так і на фронті. Це не лише форма та взуття для літа і зими, бронежилети і шоломи, а ще й тактичні окуляри і рукавиці, аптечки, спальниками і каримати, а також зручні та міцні рюкзаки та сумки, щоби все це перевозити", - йдеться у повідомленні.

Усі речі українські військові отримали у рамках багатонаціональної тренувальної операції "Інтерфлекс".

"Таким чином Велика Британія здійснює дієву і вагому підтримку України у її боротьбі проти неспровокованого вторгнення російських окупантів. І наразі підтримка вже перевищила суму 2,3 мільярда фунтів стерлінгів", - додали у Генштабі.

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