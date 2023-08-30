Новини Відео

На полігонах у Британії вже пройшли підготовку понад 20 тисяч українських військових, - Генштаб. ВIДЕО

2 06412
У Британії пройшли підготовку більш як 20 тисяч українських військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, перед навчаннями кожен з військових отримав усю необхідну та корисну амуніцію і речове забезпечення.

"Українським армійцям видають все, що знадобиться їм як під час тренувань, так і на фронті. Це не лише форма та взуття для літа і зими, бронежилети і шоломи, а ще й тактичні окуляри і рукавиці, аптечки, спальниками і каримати, а також зручні та міцні рюкзаки та сумки, щоби все це перевозити", - йдеться у повідомленні. 

Усі речі українські військові отримали у рамках багатонаціональної тренувальної операції "Інтерфлекс".

"Таким чином Велика Британія здійснює дієву і вагому підтримку України у її боротьбі проти неспровокованого вторгнення російських окупантів. І наразі підтримка вже перевищила суму 2,3 мільярда фунтів стерлінгів", - додали у Генштабі. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Великій Британії новобранців ЗСУ під керівництвом інструкторів з Канади навчають штурмувати окопи. ВІДЕО+ФОТО

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Щира вдячність британцям за непохитну підтримку України.Бачу що їхній міністр оборони нічого не вкрав тому є все і військовим не потрібного самим купувати собі амуніцію...
  • Чайка Київ
    Дякуємо, Британіє!
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Проблема в тому, що на навчання в ту ж Британію відправляються ті, кого зібрав військомат, навіть ті, хто не служив в армії. І після місяця навчання їх відразу кидають в "гарячі" точки.
    Яке б нормальне не було навчання, люди, які навіть не чули звуків справжньої війни, не жили в окопах, не готові до того пекла, в якому опиняються раптово.
    Вони мали би хоча б місяць-другий побути не на "гарячому" нулі, але і не дуже далеко від нього.
    Щоб адаптуватись.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини