На полігонах у Британії вже пройшли підготовку понад 20 тисяч українських військових, - Генштаб. ВIДЕО
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, перед навчаннями кожен з військових отримав усю необхідну та корисну амуніцію і речове забезпечення.
"Українським армійцям видають все, що знадобиться їм як під час тренувань, так і на фронті. Це не лише форма та взуття для літа і зими, бронежилети і шоломи, а ще й тактичні окуляри і рукавиці, аптечки, спальниками і каримати, а також зручні та міцні рюкзаки та сумки, щоби все це перевозити", - йдеться у повідомленні.
Усі речі українські військові отримали у рамках багатонаціональної тренувальної операції "Інтерфлекс".
"Таким чином Велика Британія здійснює дієву і вагому підтримку України у її боротьбі проти неспровокованого вторгнення російських окупантів. І наразі підтримка вже перевищила суму 2,3 мільярда фунтів стерлінгів", - додали у Генштабі.
Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Великій Британії новобранців ЗСУ під керівництвом інструкторів з Канади навчають штурмувати окопи. ВІДЕО+ФОТО