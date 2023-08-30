Бійці підрозділу ССО TangoGrom знищили ворожий склад боєприпасів FPV-дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО

Бійці підрозділу ССО TangoGrom знищили ворожий склад боєприпасів за допомогою дронів-камікадзе "Дикі Шершні", які придбані за кошти спільноти Цензор.НЕТ.