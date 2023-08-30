Бійці підрозділу ССО TangoGrom знищили ворожий склад боєприпасів FPV-дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО
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Бійці підрозділу ССО TangoGrom знищили ворожий склад боєприпасів за допомогою дронів-камікадзе "Дикі Шершні", які придбані за кошти спільноти Цензор.НЕТ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах.
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