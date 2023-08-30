Новини Відео • Війна

Бійці підрозділу ССО TangoGrom знищили ворожий склад боєприпасів FPV-дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО

10 0547
Бійці підрозділу ССО TangoGrom знищили ворожий склад боєприпасів за допомогою дронів-камікадзе "Дикі Шершні", які придбані за кошти спільноти Цензор.НЕТ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах.

Проєкт #дикішершні фінансується читачами Цензор.НЕТ. Готуємо для хлопців нову партію дронів, щоб було ще більше "хорошої русні". Долучайтеся:

Моно-банка:

send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

ПриватБанк: 4731219611037825

PayPal: [email protected]

Криптовалюта:

USDT (TRC-20): TPFzg8Wz3L1tadEkfFa9wDRr1gMntCNgjy
BTC: bc1quxxwekqxetgpy9f0p590qrj0mkc37s9urv85q2
ETH: 0xEac08EdAfC36DA0124FaC666c8E10B8a9e954C0B

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці ЗСУ знищили російський танк Т-80 та ворожий склад БК з дронів-камікадзе "Дикі Шершні". ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини