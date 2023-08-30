Влучання в "Ашан" у Києві: моменту удару по Лівому берегу столиці. ВIДЕО
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У мережі з’явилося відео падіння уламків ракети під час нічної атаки окупантів на Київ.
Відео оприлюднило британське видання The Guardian, передає Цензор.НЕТ.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що щонайменше двоє людей загинули в українській столиці після того, як Росія здійснила атаку з використанням безпілотників і ракет.
Українські системи ППО збили щонайменше 20 ракет, які прямували на місто з різних напрямків. За словами офіційних осіб, кілька будівель були пошкоджені уламками і щонайменше шість житлових будинків постраждали від уламків ракети, в результаті чого кілька людей отримали поранення.