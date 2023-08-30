Влучання в "Ашан" у Києві: моменту удару по Лівому берегу столиці. ВIДЕО

У мережі з’явилося відео падіння уламків ракети під час нічної атаки окупантів на Київ.

Відео оприлюднило британське видання The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

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Мер Києва Віталій Кличко заявив, що щонайменше двоє людей загинули в українській столиці після того, як Росія здійснила атаку з використанням безпілотників і ракет.

Українські системи ППО збили щонайменше 20 ракет, які прямували на місто з різних напрямків. За словами офіційних осіб, кілька будівель були пошкоджені уламками і щонайменше шість житлових будинків постраждали від уламків ракети, в результаті чого кілька людей отримали поранення.

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