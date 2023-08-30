Український FPV-дрон атакував ворожий "Камаз" на Харківському напрямку. ВIДЕО

Воїни прикордонного підрозділу "Сталевий кордон" з "Гвардії наступу" з дрона-камікадзе знищили російський "Камаз".

Про це повідомили на сайті Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

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"Під час проведення розвідувальних дій на Харківському напрямку бійці прикордонного підрозділу виявили ворожу вантажівку, яка прямувала до позицій окупантів. Оператор FPV-дрона ювелірно доставив у кузов камаза вибуховий подарунок", – додали у ДПСУ.

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