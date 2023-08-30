Український FPV-дрон атакував ворожий "Камаз" на Харківському напрямку. ВIДЕО
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Воїни прикордонного підрозділу "Сталевий кордон" з "Гвардії наступу" з дрона-камікадзе знищили російський "Камаз".
Про це повідомили на сайті Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час проведення розвідувальних дій на Харківському напрямку бійці прикордонного підрозділу виявили ворожу вантажівку, яка прямувала до позицій окупантів. Оператор FPV-дрона ювелірно доставив у кузов камаза вибуховий подарунок", – додали у ДПСУ.