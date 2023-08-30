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На Одещині порушника кордону вистежили за допомогою дрона. ВIДЕО

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Вночі порушник намагався перетнути кордон з Молдовою поблизу населеного пункту Гавіноси. Попри темряву, його помітили прикордонники. Вимогу зупинитися чоловік проігнорував і почав тікати. Щоби знайти втікача у темряві, прикордонники задіяли безпілотник з тепловізійною камерою. Завдяки чому його вдалося виявити і затримати.

Стосовно затриманого склали протокол, справи скерували до суду. Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

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Топ коментарі

  • Алекс Скела
    Просто від серця відлягло!
    Навіть уявляти не хочу, що сталося б, якби кордон з Молдовою був порушений цим гадом!
  • Nick Heinen
    Шкода хлопця, трішки не добіг. А свобода була вже поряд...
  • Bob Zi
    Герої б*я, в тилу ловлять ухилянтів.
    60+ тисяч головорізів навчених с супер екіпіровкой замість фронту бавляться з неозброєними пацанами.
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