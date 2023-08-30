На Одещині порушника кордону вистежили за допомогою дрона. ВIДЕО

Вночі порушник намагався перетнути кордон з Молдовою поблизу населеного пункту Гавіноси. Попри темряву, його помітили прикордонники. Вимогу зупинитися чоловік проігнорував і почав тікати. Щоби знайти втікача у темряві, прикордонники задіяли безпілотник з тепловізійною камерою. Завдяки чому його вдалося виявити і затримати.