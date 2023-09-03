Воїни ГУР знищили комплекс спостереження ворога "Аванпост". ВIДЕО
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Українські розвідники з дрона знищили ворожий спостережний комплекс "Аванпост" на північному напрямку. Операцію зі знешкодження техніки окупантів провели бійці Головного управління розвідки Міноборони України.
На кадрах української розвідки видно, як на російський "Аванпост" було скинуто вибухівку з безпілотника, інформує Цензор.НЕТ.
Оптика, якою обладнаний "Аванпост", дозволяє розпізнавати людину на відстані до 10 кілометрів у денний час та до 4 км – у нічний.
Спостережний пункт оснащений автономною системою живлення, радіолокатором, ретрансляторами зв’язку, а також сервером для фіксації даних.
"Цей комплекс трохи заважав Силам безпеки та оборони України на північному напрямку, тому з "надьожного стража" московії його перетворили у "безнадьожного". Слава Україні!" – зазначили в ГУР.