"Курс на Завітне Бажання", - кадри нічного бою наших бійців у бік селища. ВIДЕО
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Сьогодні наші воїни показали кадри нічного бою: після звільнення від окупантів населеного пункту Урожайне у Донецькій області, ЗСУ змогли взяти під контроль дві дороги – на Старомлинівку і на населений пункт із назвою Завітне Бажання. Звільнення цього села дозволить нашим військам відкрити шлях далі у напрямку Бердянська.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з роботою наших бійців опубліковано у телеграм-каналі Бутусов Плюс.