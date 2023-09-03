"Курс на Завітне Бажання", - кадри нічного бою наших бійців у бік селища. ВIДЕО

Сьогодні наші воїни показали кадри нічного бою: після звільнення від окупантів населеного пункту Урожайне у Донецькій області, ЗСУ змогли взяти під контроль дві дороги – на Старомлинівку і на населений пункт із назвою Завітне Бажання. Звільнення цього села дозволить нашим військам відкрити шлях далі у напрямку Бердянська.