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"Курс на Завітне Бажання", - кадри нічного бою наших бійців у бік селища. ВIДЕО

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Сьогодні наші воїни показали кадри нічного бою: після звільнення від окупантів населеного пункту Урожайне у Донецькій області, ЗСУ змогли взяти під контроль дві дороги – на Старомлинівку і на населений пункт із назвою Завітне Бажання. Звільнення цього села дозволить нашим військам відкрити шлях далі у напрямку Бердянська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з роботою наших бійців опубліковано у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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Топ коментарі

  • Володимир Затилюк
    Сил, наснаги та по справжньому веселої вдачі хлопці! Нехай Господь Бог Вас береже! Слава Україні!👍
  • Amber
    Героям слава !!
  • Перехватчик
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