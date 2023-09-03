Українська морська авіація знищила ворожий катер у Чорному морі. ВIДЕО

Українська морська авіація у північно-західній частині Чорного моря знищила російський катер типу "Тунець" під час спроби висадки десанту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Військово-Морських Сили Збройних Сил України.

"В північно-західній частині Чорного моря під час спроби висадки ворожого особового складу силами морської авіації Військово-Морських Сил ЗС України знищено ворожий катер типу КС-701 "Тунець", - ідеться у повідомленні.

Ворог поніс втрати в кількості шістьох ліквідованих та двох поранених загарбників.

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