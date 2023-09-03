Українська морська авіація знищила ворожий катер у Чорному морі. ВIДЕО
19 22432
Українська морська авіація у північно-західній частині Чорного моря знищила російський катер типу "Тунець" під час спроби висадки десанту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Військово-Морських Сили Збройних Сил України.
"В північно-західній частині Чорного моря під час спроби висадки ворожого особового складу силами морської авіації Військово-Морських Сил ЗС України знищено ворожий катер типу КС-701 "Тунець", - ідеться у повідомленні.
Ворог поніс втрати в кількості шістьох ліквідованих та двох поранених загарбників.