Весілля у Чечні: "Московский олигарх женится. Ахмат - сила! "Мерседесы", 14 "Ролсройсов". "Ладу" убери, брат. Это не идет!". ВIДЕО
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно довжелезну вереницю елітних європейських автомобілів, що заїжджають на закриту територію. Автор відеозапису у захваті від побаченого автопарку. Натомість, водію російської "Лади" він каже, щоб той прибрав перлину російського автопрому, бо вона не пасує до чеченського весілля.
"Весільний кортеж на мільярд у Чечні. Поки мобілізовані Ваньки пачками вбиваються під Роботиним та Кремінною, справжні господарі Росії проводять час у приємнішій обстановці. Верениця елітних автомобілів з тими, хто, звичайно, не збирається сидіти в якихось окопах за Путіна, а з автомата стріляє лише для салюту на весіллях", - пише у коментарі автор публікації.
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