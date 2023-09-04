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Весілля у Чечні: "Московский олигарх женится. Ахмат - сила! "Мерседесы", 14 "Ролсройсов". "Ладу" убери, брат. Это не идет!". ВIДЕО

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У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований весільний кортеж "московського олігарха" із Чечні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно довжелезну вереницю елітних європейських автомобілів, що заїжджають на закриту територію. Автор відеозапису у захваті від побаченого автопарку. Натомість, водію російської "Лади" він каже, щоб той прибрав перлину російського автопрому, бо вона не пасує до чеченського весілля. 

"Весільний кортеж на мільярд у Чечні. Поки мобілізовані Ваньки пачками вбиваються під Роботиним та Кремінною, справжні господарі Росії проводять час у приємнішій обстановці. Верениця елітних автомобілів з тими, хто, звичайно, не збирається сидіти в якихось окопах за Путіна, а з автомата стріляє лише для салюту на весіллях", - пише у коментарі автор публікації.

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Топ коментарі

  • Псамметих II
    где то во владимире на клязьме сидиит ваня рузкий и гордится расеей
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    да гордо воссєдая над диркой в очковом нужнікє...
  • ivan nepupik
    Віслюки у них для інших потреб
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