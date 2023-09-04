Момент збиття російської крилатої ракети з ПЗРК "Стінгер". ВIДЕО

Бійці мобільної вогневої групи ППО за допомогою американського ПЗРК "Стінгер" збили російську крилату ракету над Київщиною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Момент збиття російської крилатої ракети з переносного зенітно-ракетного комплексу "Стінгер". Відмінна робота бійців мобільної вогневої групи з протиповітряної оборони, що діє на Київському напрямку" - зазначає у коментарі автор публікації.

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