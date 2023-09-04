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Дрони знищують двох ворожих піхотинців. ВIДЕО

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Оператори українських дронів-камікадзе ліквідували двох російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові дали ворогам збудувати укриття, а потім атакували їх.

"Операторами ударних дронів було виявлено двох окупантів в той самий момент, коли вони намагалися обладнати собі укриття. Наші бійці дали їм можливість, як думали росіяни, замаскуватись. Після цього розпочалося полювання... Робота екіпажу "Pnk group". Підрозділ 2-го МехБату 3-ої штурмової бригади", - йдеться у коментарі до відеозапису успішної атаки.

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Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
  • Darnytsya Kyiv
    Не укриття кацапа будував, а могилу , бо чорних пакетів на усіх рашистів вже не вистачає.
    Слава ЗСУ!
  • Алекс Скела
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