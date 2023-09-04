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Бій в Окинському районі російської Бурятії: "На Украину езжай - там постреляешь!". ВIДЕО

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У мережі опублікований відеозапис з фрагментами бойового зіткнення російської поліції та нелегальних копачів нефриту в Окинському районі Бурятії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що російський силовик застрелив упритул щонайменше одну людину.

"Бурятія, Окінський район. Йде громадянська війна. Місцева поліція проти нелегальних копачів нефриту", - пише автор публікації у коментарі до відео.

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Окинський район - адміністративна одиниця Республіки Бурятія Російської Федерації. Адміністративний центр - село Орлик. Район є основним компактним місцем проживання сойотів, одного з малочисельних корінних народів Росії.

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Топ коментарі

  • Gary Grant
    Валіть один одного,підари. Та побільше.
  • Деніс Войцеховський
    І не сподівайтесь. Копають раби для місцевих князів, у яких ціль одна - красівая жізнь, їм срати на всі росії разом взяті.
  • Алекс Скела
    Нижче піздєца знаходиться "вєлічіє"...
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