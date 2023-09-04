Бій в Окинському районі російської Бурятії: "На Украину езжай - там постреляешь!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис з фрагментами бойового зіткнення російської поліції та нелегальних копачів нефриту в Окинському районі Бурятії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що російський силовик застрелив упритул щонайменше одну людину.

"Бурятія, Окінський район. Йде громадянська війна. Місцева поліція проти нелегальних копачів нефриту", - пише автор публікації у коментарі до відео.

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Окинський район - адміністративна одиниця Республіки Бурятія Російської Федерації. Адміністративний центр - село Орлик. Район є основним компактним місцем проживання сойотів, одного з малочисельних корінних народів Росії.

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