Бій в Окинському районі російської Бурятії: "На Украину езжай - там постреляешь!". ВIДЕО
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У мережі опублікований відеозапис з фрагментами бойового зіткнення російської поліції та нелегальних копачів нефриту в Окинському районі Бурятії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що російський силовик застрелив упритул щонайменше одну людину.
"Бурятія, Окінський район. Йде громадянська війна. Місцева поліція проти нелегальних копачів нефриту", - пише автор публікації у коментарі до відео.
Окинський район - адміністративна одиниця Республіки Бурятія Російської Федерації. Адміністративний центр - село Орлик. Район є основним компактним місцем проживання сойотів, одного з малочисельних корінних народів Росії.