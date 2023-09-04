Гусеничні всюдиходи-амфібії BvS 10 на озброєнні 38-ї бригади ЗСУ. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якій зафільмована колона шведсько-британських гусеничних всюдиходів-амфібій на території України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ця бронетехніка надійшла до підрозділів 38-ї бригади морської піхоти ЗСУ.

"Колона шведських броньованих гусеничних всюдиходів-амфібій на озброєнні української армії. Унікальні бронетранспортери BvS 10 використовуватимуть морські піхотинці з 38-ої бригади ЗСУ. 36 таких машин було передано Україні Нідерландами", - пише у коментарі автор публікації.

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