Домовину ліквідованого в Україні окупанта знайшли на смітнику в Орловській області РФ: "Груз "200". Гвардии рядовой Брежнев. Защитники родины на мусорке". ВIДЕО
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Мешканці села Змійовка в Орловській області РФ знайшли домовину ліквідованого окупанта на місцевому смітнику.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з місця знахідки опублікований у соцмережах.
"Груз "200". Гвардии рядовой Брежнев. Защитники родины на мусорке", - каже на записі чоловік.
"Буденна картина. На смітниках у російській глибинці валяються труни російських солдатів. СВО йде за планом", - зазначає автор публікації.