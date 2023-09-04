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Домовину ліквідованого в Україні окупанта знайшли на смітнику в Орловській області РФ: "Груз "200". Гвардии рядовой Брежнев. Защитники родины на мусорке". ВIДЕО

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Мешканці села Змійовка в Орловській області РФ знайшли домовину ліквідованого окупанта на місцевому смітнику.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з місця знахідки опублікований у соцмережах

"Груз "200". Гвардии рядовой Брежнев. Защитники родины на мусорке", - каже на записі чоловік.

"Буденна картина. На смітниках у російській глибинці валяються труни російських солдатів. СВО йде за планом", - зазначає автор публікації.

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Топ коментарі

  • cimbitep
    так а де ще сміття повинно бути, як не на смітнику?
  • Diesel_Sasha
    саме там йому і місце. а що не так?
  • Jimmy Hill
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