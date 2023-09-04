Ердоган поїхав на зустріч з Путіним у Сочі. ВIДЕО

4 вересня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вирушив до російського міста Сочі на зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомило державне агентство Туреччини Anadolu, інформує Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Президент Ердоган вилетів з аеропорту Ататюрк до Сочі о 10.50", - повідомили в агенстві.

Зазначається, що президент Туреччини вирушив з одноденним візитом до Сочі на зустріч з Путіним, як і анонсували кілька днів тому. Ця зустріч стане рідкісним візитом до Росії лідера країни-члена НАТО під час повномасштабної війни РФ в Україні.

В адміністрації Ердогана заявили, що під час зустрічі турецький та російський лідери мають обговорити "поточні регіональні й глобальні питання, як і турецько-російські відносини".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ердоган на зустрічі з Путіним запропонує посередництво у мирних переговорах щодо України, - турецькі ЗМІ

"Найважливішим пунктом порядку денного зустрічі Ердоган-Путін стане Угода про Чорноморський зерновий коридор, з якої Росія вийшла 17 липня", - додали в агенстві.