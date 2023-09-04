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Бійці ССО "TangoGrom" FPV дроном "Дикі шершні" знищують евакуаційну "буханку" ворога. ВIДЕО

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Підрозділ ССО "TangoGrom" знищує ворожу техніку.

За допомогою дрона-камікадзе "Дикі шершні", який куплений за кошти спільноти Цензор.НЕТ, бійці підрозділу ССО "TangoGrom" знищили евакуаційну "буханку" ворога.

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Топ коментарі

  • Сергей Гусаченко fb2284c8
    Нет тут ничего неоднозначного. Обычная буханка для перевозки личного состава и боекомплета.
  • Харьков Сумской
    Ви багато бачили швидких допомог з літерою Z? Видаліть коментар.
  • Харьков Сумской
    Можна постити. Там літера Z та червоного хреста немає. Підвозять БК.
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