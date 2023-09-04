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У гімназії, яку закінчив загиблий в бою з окупантами Герой України Дмитро Коцюбайло, відкрили музей легендарного воїна. ВIДЕО

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У гімназії села Бовшів на Івано-Франківщині відкрили музей, експозиція якого присвячена Герою України Дмитру Коцюбайлу "Да Вінчі", який загинув у боях з російськими окупантами поблизу Бахмуту на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, експозицію було відкрито на День знань. Частина експонатів - роботи Дмитра Коцюбайла, який мав хист до малювання.

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Дмитро Коцюбайло, позивний "Да Вінчі"; (1 листопада 1995, с. Задністрянське, Івано-Франківська область, Україна - 7 березня 2023, Бахмут, Донецька область, Україна) - український доброволець, лейтенант, командир 1 ОМБ "Вовки Да Вінчі" Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Герой України (2021). Член Проводу національно-визвольного руху "Правий сектор" (2020). Перший доброволець, якому присвоєно звання "Герой України" прижиттєво. 2022 року був включений до рейтингу "30 до 30: обличчя майбутнього" від "Forbes".

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Топ коментарі

  • Darnytsya Kyiv
    Глибока шана та вічна память усім полеглим за Україну Воїнам!
  • Людмила Канивец
    Позавчора ховали дитину 21 рік в Києві. Друг і однокласник мого сина.
    Загинув ще 18 серпня на завданні під Бахмутом.
    Привезли тільки половину тіла і яке два тижня пролежало під 36 градусами пекла.
    Труну навіть не відкривали.
    Чи ця дитина не варта поваги? Чи тисячі таких? Чому ліплять тільки одного героя? Бо сраку лизав владі?
    Я навіть не буду зараз описувати той жах, який я почула від воєнних,що коїть ця мерзенна зелена влада.
    Але, кожен Герой і не треба відокремлювати загиблих навіть Юрію Бутусову, який теж страждав і плакав по Давінчі. Бо таких десятки, або сотні тисяч загиблих хлопців і дівчат .
  • Людмила Канивец
    По- перше, дитинко, прикуси свого язика.
    По- друге, нехай називають.
    Але хай це робиться не так пафосно.
    Я кажу по те, що не можна з одного робити Героя, коли гинуть тисячі нашіх хлопців і дівчат. Тим паче виставляти петицію про збір голосів, щоб назвали одну з вулиць в честь " Давінчі".
    Кожен воїн має право на Честь і Славу.
    Особливо той, хто мовчки без якогось піару встав на захист України.
    Чи може я не права?
    А якщо скажете ні, то я можу назвати багато прикладів, кого можна теж публічно згадувати.
    Наприклад Олександр Муцієвський, якого під слова " Слава Україні" орки розстріляли в упор. І до цього його ніхто не знав . І що він не Герой?
    Чому згадують лише публічну особу?
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