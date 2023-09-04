У гімназії, яку закінчив загиблий в бою з окупантами Герой України Дмитро Коцюбайло, відкрили музей легендарного воїна. ВIДЕО

У гімназії села Бовшів на Івано-Франківщині відкрили музей, експозиція якого присвячена Герою України Дмитру Коцюбайлу "Да Вінчі", який загинув у боях з російськими окупантами поблизу Бахмуту на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, експозицію було відкрито на День знань. Частина експонатів - роботи Дмитра Коцюбайла, який мав хист до малювання.

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Дмитро Коцюбайло, позивний "Да Вінчі"; (1 листопада 1995, с. Задністрянське, Івано-Франківська область, Україна - 7 березня 2023, Бахмут, Донецька область, Україна) - український доброволець, лейтенант, командир 1 ОМБ "Вовки Да Вінчі" Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Герой України (2021). Член Проводу національно-визвольного руху "Правий сектор" (2020). Перший доброволець, якому присвоєно звання "Герой України" прижиттєво. 2022 року був включений до рейтингу "30 до 30: обличчя майбутнього" від "Forbes".

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