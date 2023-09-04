Артилеристи нищать окупантів касетними боєприпасами калібром 155 міліметрів. ВIДЕО безпілотника

Українські воїни атакували групу російських окупантів касетними боєприпасами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, можна нарахувати щонайменше десять окупантів, що потрапили під артилерійський вогонь. Половина з них - залишилася лежати на землі після атаки.

"Спільна робота бійців артилерійської бригади ЗСУ, яка працює 155-мм касетними боєприпасами та операторів FPV-дронів 78-го полку "Ґерць", - йдеться в коментарі до запису.

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