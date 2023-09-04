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Артилеристи нищать окупантів касетними боєприпасами калібром 155 міліметрів. ВIДЕО безпілотника

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Українські воїни атакували групу російських окупантів касетними боєприпасами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, можна нарахувати щонайменше десять окупантів, що потрапили під артилерійський вогонь. Половина з них - залишилася лежати на землі після атаки. 

"Спільна робота бійців артилерійської бригади ЗСУ, яка працює 155-мм касетними боєприпасами та операторів FPV-дронів 78-го полку "Ґерць", - йдеться в коментарі до запису.

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Топ коментарі

  • Qq Qqq f1a4586b
    Живучі падли ...
  • Юрий Хорошунов
  • Грицько Добрий
    Живучий падло попався....
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