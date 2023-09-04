FPV-дрон "Дикий Шершень" уражає БМП окупантів. ВIДЕО
3 9491
Українські воїни підрозділу ССО "TangoGrom" за допомогою дрона-камікадзе "Дикий шершень" знищили ворожу БМП.
"Дикі Шершні" виготовляються за фінансової підтримки спільноти Цензор.НЕТ.
Профінансувати нові партії дронів можна за цими реквізитами
Моно-банка:
send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb
ПриватБанк: 4731219611037825
PayPal: [email protected]
Криптовалюта:
USDT (TRC-20): TPFzg8Wz3L1tadEkfFa9wDRr1gMntCNgjy
BTC: bc1quxxwekqxetgpy9f0p590qrj0mkc37s9urv85q2
ETH: 0xEac08EdAfC36DA0124FaC666c8E10B8a9e954C0B