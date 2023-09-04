FPV-дрон "Дикий Шершень" уражає БМП окупантів. ВIДЕО

Українські воїни підрозділу ССО "TangoGrom" за допомогою дрона-камікадзе "Дикий шершень" знищили ворожу БМП.

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