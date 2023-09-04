Воїни 47 ОМБр знищили ворожий Су-25 та 8 гелікоптерів Ка-52 на Мелітопольському напрямку. ВIДЕО

Бійці 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" знищили російський літак Су-25 та вісім гелікоптерів Ка-52 "Алігатор" окупантів на Мелітопольському напрямку. Як порахували військові, загальна сума втрат росіян становить 139 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

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Нагадаємо, 17 серпня бійці 47-ої окремої механізованої бригади вже звітували про те, що збили з ПЗРК в районі Роботиного на Запорізькому напрямку вороже повітряне судно Ка-52.

Також сьогодні стало відомо, що російський бойовий вертоліт Ка-52 розбився в Азовському морі в п'ятницю, 1 вересня. Екіпаж вдалося евакуювати.

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