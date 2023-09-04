Пропагандист Соловйов заперечує геноцид українців: "Русский солдат не способен на то, что было в Буче". ВIДЕО
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Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов упевнений, що вбивства в Бучі на початку повномасштабного вторгнення Росії справа рук не окупаційних військ РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму пропагандистському шоу на росТВ.
Каже, що особисто спілкувався з російським генералом, який сказав, що російський солдат не здатний на те, що відбувалось у Бучі. Мовляв, німецький, британський чи американський солдат міг таке вчинити, а російський - аж ніяк.