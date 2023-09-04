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Пропагандист Соловйов заперечує геноцид українців: "Русский солдат не способен на то, что было в Буче". ВIДЕО

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Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов упевнений, що вбивства в Бучі на початку повномасштабного вторгнення Росії справа рук не окупаційних військ РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму пропагандистському шоу на росТВ.

Каже, що особисто спілкувався з російським генералом, який сказав, що російський солдат не здатний на те, що відбувалось у Бучі. Мовляв, німецький, британський чи американський солдат міг таке вчинити, а російський - аж ніяк.

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Топ коментарі

  • Алекс Скела
  • Юрий Викторович 4a8dfeac
    І це каже той підор,який закликає стерти з лиця Європу,а Америку змити посейдоном.
  • Артм Воронцов
    Навіщо його слухати …. Його різати давно потрібно…

    ця сволота напряму причетна до вбивст українців….
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