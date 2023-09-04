Питання забезпечення ЗСУ засобами РЕБ буде розглянуто на Ставці, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 558 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні увесь день – із нашими воїнами. Бойові бригади на Донеччині. Запорізький напрямок.

Надзвичайно важливо – підтримати наших воїнів, поспілкуватися з комбригами, комбатами. Це дуже-дуже корисно – почути від тих, хто йде у бій безпосередньо, чого саме не вистачає, чого саме достатньо і що саме треба змінити. Все, про що говорили воїни, буде питаннями для учасників Ставки. Особливо щодо РЕБ – усе почули, хлопці.

Нагородив наших військових лікарів, подякував колективам стабпунктів – величні люди, рятують героїв, повертають життя, повертають силу. Справжній український характер, козацький, коли хлопці відновлюються після поранень і повертаються на позиції до своїх побратимів. І знову знищують окупанта. Честь дякувати таким воїнам!", - розповів Зеленський.

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