Новини Відео • Війна

Питання забезпечення ЗСУ засобами РЕБ буде розглянуто на Ставці, - Зеленський. ВIДЕО

2 99822
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 558 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні увесь день – із нашими воїнами. Бойові бригади на Донеччині. Запорізький напрямок.

Надзвичайно важливо – підтримати наших воїнів, поспілкуватися з комбригами, комбатами. Це дуже-дуже корисно – почути від тих, хто йде у бій безпосередньо, чого саме не вистачає, чого саме достатньо і що саме треба змінити. Все, про що говорили воїни, буде питаннями для учасників Ставки. Особливо щодо РЕБ – усе почули, хлопці.

Нагородив наших військових лікарів, подякував колективам стабпунктів – величні люди, рятують героїв, повертають життя, повертають силу. Справжній український характер, козацький, коли хлопці відновлюються після поранень і повертаються на позиції до своїх побратимів. І знову знищують окупанта. Честь дякувати таким воїнам!", - розповів Зеленський.

Також дивіться: Зеленський відвідав бригади, які захищають Україну на Донецькому напрямку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    ... ять. Прошло полтора года войны. По окопный РЭБ говорят и пишут с зимы, а оно только проснулось.
  • Артм Воронцов
    Вибачте за сарказм... дуже стримуюсь....
    але закупка РЕБ не будуть нагадувати закупки зимових курток ....

    іще.... чи понесе відповідальність - колективний резніков...
  • Павло ШОвте
    Серійне виробництво українських дронів так і не з'явилось. Зате бум зелених брехунів, мародерів, аферистів триває

Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини