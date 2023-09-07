Оператор українського FPV-дрона скинув гранату у люк ворожого танка Т-80БВ і відвів БПЛА на безпечну відстань, уникнувши вибухової хвилі. ВIДЕО

Оператор українського FPV-дрона скинув гранату у люк ворожого танка Т-80БВ та знищив його, відвівши безпілотник на безпечну відстань, уникнувши вибухової хвилі від вибуху та детонації боєприпасів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис майстерної роботи українського воїна опублікований у соцмережі.

"Кадри знищення російського танка Т-80БВ за допомогою безпілотника біля населеного пункту Работине Запорізької області. На відміну від звичайного знищення ворожої бронетехніки противника дроном-камікадзе, цей FPV-дрон скинув гранату у відкритий люк і відлетів неушкодженим", - зазначається у дописі до відео.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони-камікадзе знищили російську евакуаційну бронемашину під час намагання відбуксирувати танк на ремонт. ВIДЕО