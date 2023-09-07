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Оператор українського FPV-дрона скинув гранату у люк ворожого танка Т-80БВ і відвів БПЛА на безпечну відстань, уникнувши вибухової хвилі. ВIДЕО

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Оператор українського FPV-дрона скинув гранату у люк ворожого танка Т-80БВ та знищив його, відвівши безпілотник на безпечну відстань, уникнувши вибухової хвилі від вибуху та детонації боєприпасів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис майстерної роботи українського воїна опублікований у соцмережі.

"Кадри знищення російського танка Т-80БВ за допомогою безпілотника біля населеного пункту Работине Запорізької області. На відміну від звичайного знищення ворожої бронетехніки противника дроном-камікадзе, цей FPV-дрон скинув гранату у відкритий люк і відлетів неушкодженим", - зазначається у дописі до відео.

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Топ коментарі

  • Vitaliy Sander
    Новий рівень майстерності! Це круто!
  • Pavel Bortsevych
    Красава! Оператору респект!
  • Елена Роженко 88f3f496
    Ба...як гарно)!!!!
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