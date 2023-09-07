Ветеран війни США в Іраку - про війну в Україні, безробіття, адаптацію, наших ветеранів // НАТО В ХАТУ. ВIДЕО

Гість Марини Данилюк-Ярмолаєвої у проєкті "НАТО В ХАТУ" на Цензор.НЕТ — Вільям Аттіг, американський ветеран, який У 2006-2009 роках проходив службу в Іраку та здобув звання сержанта Збройних Сил Сполучених Штатів.

Після повернення зі служби Вільям та його побратими зіштовхнулися проблемою безробіття. Він почав активну діяльність у американській ветеранській спільноті.

Вільям став виконавчим директором Ради Спілок Ветеранів, однієї з найбільших організацій, яка займається питаннями працевлаштування та забезпечення гідних умов праці для ветеранів.

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Під час візиту команди УВФ до США, ветеран мав нагоду познайомитися з українськими ветеранами. Наразі Вільям є членом Американсько-українського ветеранського мосту, який приїхав в Україну з метою розвитку партнерства з українською ветеранською спільнотою.

Трансляцію ефіру дивіться на Цензор.НЕТ.