В окупованих Олешках підірвали автомобіль зі співробітниками ФСБ. ВIДЕО

В Олешках на окупованій частині Херсонщини підірвали автомобіль з російськими військовими та ФСБшниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

За даними ЗМІ, в результаті вибуху один ФСБшник загинув на місті. Другий – поки що в реанімації у важкому стані. Троє окупантів - військових, які їх супроводжували в авто, поранені.

Також зазначається, що підірвані ФСБшники "працювали" в окупованому Скадовську. А в Олешки навідувалися для фільтраційних заходів і заодно – щоб катувати українців.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський пропагандист скаржиться, що потрапив під обстріл в окупованих Олешках: "В тачку у#бало безпилотником! П#здец! Нычкуемся!". ВIДЕО