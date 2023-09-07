Новини Відео • Війна

В окупованих Олешках підірвали автомобіль зі співробітниками ФСБ. ВIДЕО

12 53140
В Олешках на окупованій частині Херсонщини підірвали автомобіль з російськими військовими та ФСБшниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними ЗМІ, в результаті вибуху один ФСБшник загинув на місті. Другий – поки що в реанімації у важкому стані. Троє окупантів - військових, які їх супроводжували в авто, поранені.

Також зазначається, що підірвані ФСБшники "працювали" в окупованому Скадовську. А в Олешки навідувалися для фільтраційних заходів і заодно – щоб катувати українців.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський пропагандист скаржиться, що потрапив під обстріл в окупованих Олешках: "В тачку у#бало безпилотником! П#здец! Нычкуемся!". ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Пачкуале
    Хлобкороби працюють.
  • Василий СПРУТ
    Сдохли ****** и наша земля стала чище
  • Галина Боброва a5494c7d
    Помните - как в советской школе
    Нам рассказывали про партизан ?
    Не уточняли -чьи были партизаны
    Сейчас понятно
    Партизанами была украинцы
    У них это в крови
    Надо быть конченым идиотом
    Чтобы замутить войну с Украиной
    Ваще нет шансов победить
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини