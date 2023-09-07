В окупованих Олешках підірвали автомобіль зі співробітниками ФСБ. ВIДЕО
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В Олешках на окупованій частині Херсонщини підірвали автомобіль з російськими військовими та ФСБшниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними ЗМІ, в результаті вибуху один ФСБшник загинув на місті. Другий – поки що в реанімації у важкому стані. Троє окупантів - військових, які їх супроводжували в авто, поранені.
Також зазначається, що підірвані ФСБшники "працювали" в окупованому Скадовську. А в Олешки навідувалися для фільтраційних заходів і заодно – щоб катувати українців.