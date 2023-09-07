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Умєров - системна людина та зможе перезавантажити роботу Міноборони, - Зеленський. ВIДЕО

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Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 561 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Представив сьогодні офіційно нового міністра оборони України Рустема Умєрова. Сильна людина. Системна. Добре знає сферу оборони. З перших днів повномасштабної війни залучений до переговорів щодо зброї для України. Дуже чутливі переговори. Результативні. Займається перемовинами й щодо звільнення наших людей із російського полону. У цьому в Рустема теж є важливі для України результати.

Він може перезавантажити роботу Міністерства оборони. Саме це зараз потрібно.

Результати – це те, що зараз необхідно Україні від усіх. На всіх рівнях. Від усіх, хто воює заради України, хто працює заради України, хто підтримує нас у світі", - зазначив Зеленський.

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Топ коментарі

  • Олександр САТ РЕМ
    Системна людина. У зеЕленського системно працює тільки корупція і зальоти . Прямо по Фрейду
  • Drbest Good b5ca3e0b
    Освіти військової нема.

    Досвіда нема.

    Переговори у Стамбулі з арахаміею? Це не військова справ, а дипломатія…

    «Системна людина»? Де його система? Приклад? У чому він сістемний?

    Вова, ти маешь право назначати.
    Але і відповідальність Виключно твоя!

    Ще за Резнікова не відповів.
    А доведеться.
  • Fish Man
    Умєров людина дєрьмака. Далі можна не слухати, а робити висновки.
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