Умєров - системна людина та зможе перезавантажити роботу Міноборони, - Зеленський. ВIДЕО
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Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 561 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Представив сьогодні офіційно нового міністра оборони України Рустема Умєрова. Сильна людина. Системна. Добре знає сферу оборони. З перших днів повномасштабної війни залучений до переговорів щодо зброї для України. Дуже чутливі переговори. Результативні. Займається перемовинами й щодо звільнення наших людей із російського полону. У цьому в Рустема теж є важливі для України результати.
Він може перезавантажити роботу Міністерства оборони. Саме це зараз потрібно.
Результати – це те, що зараз необхідно Україні від усіх. На всіх рівнях. Від усіх, хто воює заради України, хто працює заради України, хто підтримує нас у світі", - зазначив Зеленський.