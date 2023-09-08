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Ракетний удар по Сумах: зруйновано двоповерховий будинок, пошкоджено понад 20 осель, з-під завалів врятували 2 людей. ВIДЕО

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Вранці 8 вересня, внаслідок удару, нанесеного по м. Суми, зазнав значних руйнувань житловий сектор мирних громадян. Дві людини постраждали в результаті ракетної атаки окупантів. Чоловіка та жінку дістали з-під завалів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління ДСНС у Сумській області. 

"До місця події негайно прибули рятувальники. За попередньою інформацією, зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджень зазнали більше 20 осель та 8 транспортних засобів, виникла пожежа на значній площі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під уламками знаходились дві людини. З-під завалів надзвичайники врятували чоловіка (1953 р.н) та жінку (1958 р.н).

Пожежу ліквідовано. Роботи тривають.

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Нагадаємо, зранку 8 вересня російські загарбники завдали ракетного удару по Сумах.

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Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    Тупі ідіоти якщо спрямовано обстрілюють житлові райони.
    Це абсолютно хибна (про нелюдскість я взагалі мовчу) ідея якогось італійського поета після першої світової - руйнувати міста для соціальних заворушень в країні противника.
    Були зруйновані Лондон, Ковентрі..., Дрезден, практично всі великі німецькі міста, Токіо...
    Результат був лише зворотній - ще більша ненависть до тих, хто бомбив.

    Кацапи самі повністю дерусифікують Схід України. І фізично, і, насамперед, ментально
  • Darnytsya Kyiv
    У кацапських рашистів одна стратегія та тактика - тотальне знищення України, українців та усього українського!
    Ніякої тактики щодо соціальних заворушень у цих @андонів немає та ніколи не було.
    Смерть рашистам!
  • Darnytsya Kyiv
    Щира подяка бійцям ДСНС за службу!
    Бережи Вас Боже Воїни!
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