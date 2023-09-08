Ракетний удар по Сумах: зруйновано двоповерховий будинок, пошкоджено понад 20 осель, з-під завалів врятували 2 людей. ВIДЕО

Вранці 8 вересня, внаслідок удару, нанесеного по м. Суми, зазнав значних руйнувань житловий сектор мирних громадян. Дві людини постраждали в результаті ракетної атаки окупантів. Чоловіка та жінку дістали з-під завалів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління ДСНС у Сумській області.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"До місця події негайно прибули рятувальники. За попередньою інформацією, зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджень зазнали більше 20 осель та 8 транспортних засобів, виникла пожежа на значній площі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під уламками знаходились дві людини. З-під завалів надзвичайники врятували чоловіка (1953 р.н) та жінку (1958 р.н).

Пожежу ліквідовано. Роботи тривають.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ракетного удару у Сумах: пошкоджено 6 приватних будинків, 1 зруйнований. ФОТО

Нагадаємо, зранку 8 вересня російські загарбники завдали ракетного удару по Сумах.