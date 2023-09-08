Соловйов звинуватив зрадницю Монтян в антисемітизмі та націоналізмі: "Ты что делаешь в моей стране, тварь?! Со своими бандеровскими идеями". ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов звинуватив зрадницю Тетяну Монтян в антисемітизмі та українському націоналізмі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свої звинувачення Соловйов озвучив у ефірі своєї пропагандистської прогами, почитавши повідомлення в телеграм-каналі Монтян.

"Монтян використовує термінологію укронацистів. Я - єврей, для неї біомусор. Ця антисемітська тварюка, яка приїхала в мою країну зі своїми бандерівськими ідеями, тут язиком теліпає!!! Нагадаю вам вчергове: ваші минулі заслуги - ніщо перед злочинами нинішніми! За вчора - дякую, за сьогодні - будете відповідати!", - розкричався Соловйов в ефірі росТВ.

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