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Соловйов звинуватив зрадницю Монтян в антисемітизмі та націоналізмі: "Ты что делаешь в моей стране, тварь?! Со своими бандеровскими идеями". ВIДЕО

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Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов звинуватив зрадницю Тетяну Монтян в антисемітизмі та українському націоналізмі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свої звинувачення Соловйов озвучив у ефірі своєї пропагандистської прогами, почитавши повідомлення в телеграм-каналі Монтян.

"Монтян використовує термінологію укронацистів. Я - єврей, для неї біомусор. Ця антисемітська тварюка, яка приїхала в мою країну зі своїми бандерівськими ідеями, тут язиком теліпає!!! Нагадаю вам вчергове: ваші минулі заслуги - ніщо перед злочинами нинішніми! За вчора - дякую, за сьогодні - будете відповідати!", - розкричався Соловйов в ефірі росТВ.

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Топ коментарі

  • gena
    Игра была равна: играли два говна
  • Марина Нєчаєва 65f96ff6
    В нього декілька діагнозів від психіатрів. Як Ви його намагаєтесь зрозуміти?))
  • Amber
    Ну що ж , здається мені , що продажна шльондра Монтян догралася
    Наразі невідомо , куди тікатиме зі своїм виводком із мухосранська!!
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