Китайська оперна співачка виконала на руїнах театру в Маріуполі "Катюшу". МЗС України вимагає пояснень. ВIДЕО

До окупованого росіянами Маріуполя прибула група блогерів з Китаю. Пекін має надати пояснення.

Про це пише у фейсбуці речник МЗС України Олег Ніколенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він опублікував фрагмент виступу співачки з Китаю на руїнах Маріупольського драмтеатру.

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"Виконання китайською "оперною співачкою" Ван-Фан пісні "Катюша" на руїнах драмтеатру в Маріуполі, в якому російська армія вбила понад 600 невинних людей - приклад повної моральної деградації", - зазначив речник МЗС.

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Він наголосив, що приїзд групи китайських блогерів до Маріуполя є незаконним та грубо порушує законодавство України, яке регулює перетин державного кордону іноземцями.

"Україна поважає територіальну цілісність Китаю і очікує від китайської сторони пояснень мети перебування китайських громадян в Маріуполі, а також шляху їхнього потрапляння до тимчасово окупованого українського міста", - зазначив Ніколенко.

Він додав, що МЗС ініціює заборону в‘їзду до України для всіх китайських "гастролерів".

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