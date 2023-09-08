Китайська оперна співачка виконала на руїнах театру в Маріуполі "Катюшу". МЗС України вимагає пояснень. ВIДЕО
Про це пише у фейсбуці речник МЗС України Олег Ніколенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він опублікував фрагмент виступу співачки з Китаю на руїнах Маріупольського драмтеатру.
"Виконання китайською "оперною співачкою" Ван-Фан пісні "Катюша" на руїнах драмтеатру в Маріуполі, в якому російська армія вбила понад 600 невинних людей - приклад повної моральної деградації", - зазначив речник МЗС.
Він наголосив, що приїзд групи китайських блогерів до Маріуполя є незаконним та грубо порушує законодавство України, яке регулює перетин державного кордону іноземцями.
"Україна поважає територіальну цілісність Китаю і очікує від китайської сторони пояснень мети перебування китайських громадян в Маріуполі, а також шляху їхнього потрапляння до тимчасово окупованого українського міста", - зазначив Ніколенко.
Він додав, що МЗС ініціює заборону в‘їзду до України для всіх китайських "гастролерів".