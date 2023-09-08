Екіпаж розвідкомплексу "Shark" виявив та допоміг вивести з ладу 5 бойових машин ворожого ЗРК "БУК" на Запоріжжі. ВIДЕО
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Екіпаж українського розвідкомплексу "Shark" виявив та допоміг знищити або пошкодити 5 бойових машин зі складу ворожого ЗРК "Бук" у Запорізькій області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис ефективної роботи екіпажу розвідкомплексу опублікований у соцмережах.
"Невеличкий "лісочок" із п'яти російських "Буків" зміг найти та скорегувати по них удари всього один із безпілотників "Shark". Ракетні комплекси ворога ударами РСЗВ "HIMARS" було знищено або виведено з ладу на запорізькому напрямку. Феноменальна ефективність!", - пише у коментарі до відео автор публікації.
SHARK - розвідувальний безпілотний комплекс, створений компанією Ukrspecsystems для спостереження та коригування вогню. БпЛА обладнано високонадійним модулем зв’язку, що дозволяє йому заглибитися у тил противника до 80 км в умовах РЕБ. До складу комплексу "SHARK" входять 3 БПЛА, наземна пускова установка та додаткове обладнання.