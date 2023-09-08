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Екіпаж розвідкомплексу "Shark" виявив та допоміг вивести з ладу 5 бойових машин ворожого ЗРК "БУК" на Запоріжжі. ВIДЕО

19 01526
Екіпаж українського розвідкомплексу "Shark" виявив та допоміг знищити або пошкодити 5 бойових машин зі складу ворожого ЗРК "Бук" у Запорізькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис ефективної роботи екіпажу розвідкомплексу опублікований у соцмережах.

"Невеличкий "лісочок" із п'яти російських "Буків" зміг найти та скорегувати по них удари всього один із безпілотників "Shark". Ракетні комплекси ворога ударами РСЗВ "HIMARS" було знищено або виведено з ладу на запорізькому напрямку. Феноменальна ефективність!", - пише у коментарі до відео автор публікації.

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SHARK - розвідувальний безпілотний комплекс, створений компанією Ukrspecsystems для спостереження та коригування вогню. БпЛА обладнано високонадійним модулем зв’язку, що дозволяє йому заглибитися у тил противника до 80 км в умовах РЕБ. До складу комплексу "SHARK" входять 3 БПЛА, наземна пускова установка та додаткове обладнання.

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Топ коментарі

  • Dmitry Begemotovich
    Ну это джек пот. Таких ******** одномоментно советско-российское ПВО наверное с времен бойни в долине Бекаа не получало.
  • Kiev_Kiev_777
  • Грицько Добрий
    Чьйотко як аптьєкє...
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