Хлопець в окупованому Севастополі штурхнув інсталяцію з прапором РФ. Його затримали. ВIДЕО

21-річний мешканець Севастополя копнув ногою інсталяцію з російським прапором. Коли його затримали - пояснив, що Росія напала на його країну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

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Інсталяцію з триколором мешканець Севастополя побачив біля пам'ятника російському адміралу Корнілову. Він штурхнув її ногою.

"Бо Російська Федерація напала на мою країну. На Україну. Я в Україні. Севастополь - це Україна", - заявив він на камеру у відповідь на питання про те, чому він штурхнув російський прапор.

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Окупанти затримали хлопця й змусили його вибачитися на камеру.