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Хлопець в окупованому Севастополі штурхнув інсталяцію з прапором РФ. Його затримали. ВIДЕО

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21-річний мешканець Севастополя копнув ногою інсталяцію з російським прапором. Коли його затримали - пояснив, що Росія напала на його країну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Інсталяцію з триколором мешканець Севастополя побачив біля пам'ятника російському адміралу Корнілову. Він штурхнув її ногою.

"Бо Російська Федерація напала на мою країну. На Україну. Я в Україні. Севастополь - це Україна", - заявив він на камеру у відповідь на питання про те, чому він штурхнув російський прапор.

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Окупанти затримали хлопця й змусили його вибачитися на камеру.

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Топ коментарі

  • Ярослав Кийко
    До речі, хлопець половину життя прожив в окупації.
    Крим - Україна
  • Ivan Ivanov 8edb7a14
    Українець!
  • ivan nepupik
    І в Криму і в Донбасі лишилось немало проукраїнських людей. Так вони і дітей своїх виховають і ніяка прпаганда не завадить цьому!
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