Хлопець в окупованому Севастополі штурхнув інсталяцію з прапором РФ. Його затримали. ВIДЕО
12 65729
21-річний мешканець Севастополя копнув ногою інсталяцію з російським прапором. Коли його затримали - пояснив, що Росія напала на його країну.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
Інсталяцію з триколором мешканець Севастополя побачив біля пам'ятника російському адміралу Корнілову. Він штурхнув її ногою.
"Бо Російська Федерація напала на мою країну. На Україну. Я в Україні. Севастополь - це Україна", - заявив він на камеру у відповідь на питання про те, чому він штурхнув російський прапор.
Окупанти затримали хлопця й змусили його вибачитися на камеру.