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ФСБ навіть під час проведення псевдовиборів шукає нових "кандидатів" і перевіряє їх по 4 години на поліграфі, - правозахисник Лисянський. АУДIО

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У період так званих виборів на окупованій території, що відбуваються з 31 серпня по 10 вересня, росіяни активно залучають "нових" кандидатів до партійних списків. Це відбувається через кадровий голод - на тимчасово окупованих частинах України окупанти не отримують повної підтримки з боку населення.

Про це повідомив директор "Інституту стратегічних досліджень та безпеки (ISRS)" та засновник "Східної правозахисної групи" Павло Лисянський, передає Цензор.НЕТ.

Так, на окупованій частині Запорізької області у дні, коли відбуваються псевдовибори, російські політичні партії набирають нових "кандидатів" та відправляють їх на поліграф, повідомило джерело Східної правозахисної групи на окупованій території.

Зокрема, в аудіоповідомленні, опублікованому в закритій групі в Telegram, представник КПРФ повідомляє своїм співробітникам, що пізно вночі отримав вказівку про те, щоб "кандидатів" партійного списку пропускати через поліграф. Перевірка на поліграфі триває чотири години. Зазначається, що деяка частина колаборантів відсівається.

ФСБ навіть під час проведення псевдовиборів шукає нових кандидатів і перевіряє їх по 4 години на поліграфі, - правозахисник Лисянський 01

"Куратори Кремля поставили завдання перевірити всіх кандидатів на псевдовиборах. Водночас самі списки постійно змінюються - людей додають та прибирають. Росіяни демонструють тотальну недовіру до місцевих і не соромляться перетворювати "виборчий процес" на звичайний фарс", - сказав Лисянський.

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Топ коментарі

  • Qq Qqq f1a4586b
    За останні 10 років побачити стільки засланих козачків, які на початку ярі патріоти або ліберали і борцуни з хлом, а потім розкриваються ... Згадати гадю, семена, Мальцева, Навального-небутерброда, Латиніну і багато, багато інших ... До всіх відношусь з підозрою.
    Але ми відійшли від теми статті. В статті обговорюються колаборанти, які хочуть у владу на окупованих територіях, таких москалям не жалко від слова зовсім, це розхідники. Попали вони в окупаційну владу чи ні, не важливо, головне що хотіли і списки їх у нас є, база Миротворця поповнюється ...
  • Yuriy Smith
    та краще б і не приходили, але навіть мольфар, тут, казав дек. років тому шо буде війна.
    колаборантів у нас не садять, хіба що зовсім лох і не приніс бабла. ну, або прикидався колаборантом, але працював на як там, Буданова і значить ворог Татарова.
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