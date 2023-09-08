ФСБ навіть під час проведення псевдовиборів шукає нових "кандидатів" і перевіряє їх по 4 години на поліграфі, - правозахисник Лисянський. АУДIО

У період так званих виборів на окупованій території, що відбуваються з 31 серпня по 10 вересня, росіяни активно залучають "нових" кандидатів до партійних списків. Це відбувається через кадровий голод - на тимчасово окупованих частинах України окупанти не отримують повної підтримки з боку населення.

Про це повідомив директор "Інституту стратегічних досліджень та безпеки (ISRS)" та засновник "Східної правозахисної групи" Павло Лисянський, передає Цензор.НЕТ.

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Так, на окупованій частині Запорізької області у дні, коли відбуваються псевдовибори, російські політичні партії набирають нових "кандидатів" та відправляють їх на поліграф, повідомило джерело Східної правозахисної групи на окупованій території.

Зокрема, в аудіоповідомленні, опублікованому в закритій групі в Telegram, представник КПРФ повідомляє своїм співробітникам, що пізно вночі отримав вказівку про те, щоб "кандидатів" партійного списку пропускати через поліграф. Перевірка на поліграфі триває чотири години. Зазначається, що деяка частина колаборантів відсівається.

"Куратори Кремля поставили завдання перевірити всіх кандидатів на псевдовиборах. Водночас самі списки постійно змінюються - людей додають та прибирають. Росіяни демонструють тотальну недовіру до місцевих і не соромляться перетворювати "виборчий процес" на звичайний фарс", - сказав Лисянський.

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