На місці ворожого удару в Сумах з-під завалів врятовано собаку. ВIДЕО
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із врятованим собакою опублікований на сторінці ГУ ДСНС України у Сумській області у соцмережах.
"Кожне життя важливе. На місці ворожого удару у Сумах врятовано песика. Всі служби продовжують працювати на місці", - зазначають у дописі рятувальники.
Нагадаємо, уранці 8 вересня, внаслідок удару, нанесеного по місту Суми, зазнав значних руйнувань житловий сектор мирних громадян. До місця події негайно прибули рятувальники. За попередньою інформацією, зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджень зазнали більше 20 осель та 8 транспортних засобів, виникла пожежа на значній площі. Під уламками знаходились дві людини. З-під завалів надзвичайники врятували чоловіка (1953 р.н) та жінку (1958 р.н). Пожежу ліквідовано. Роботи тривають.