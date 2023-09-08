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На місці ворожого удару в Сумах з-під завалів врятовано собаку. ВIДЕО

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Співробітники ДСНС врятували собаку на місці сьогоднішнього удару, здійсненого російськими окупантами по Сумах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із врятованим собакою опублікований на сторінці ГУ ДСНС України у Сумській області у соцмережах.

"Кожне життя важливе. На місці ворожого удару у Сумах врятовано песика. Всі служби продовжують працювати на місці", - зазначають у дописі рятувальники.

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Нагадаємо, уранці 8 вересня, внаслідок удару, нанесеного по місту Суми, зазнав значних руйнувань житловий сектор мирних громадян. До місця події негайно прибули рятувальники. За попередньою інформацією, зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджень зазнали більше 20 осель та 8 транспортних засобів, виникла пожежа на значній площі. Під уламками знаходились дві людини. З-під завалів надзвичайники врятували чоловіка (1953 р.н) та жінку (1958 р.н). Пожежу ліквідовано. Роботи тривають.

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Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    контузили пса, уроди! 👿
  • Neo Matrix
    Їбані руzкі ******** zgoxніть за кожну безневинно убієнну душу в Україні!
  • Галина Боброва a5494c7d
    Такой вопрос может возникнуть
    Не у украинца
    Украинцы - вообще народ добрый
    А война эту доброту еще усилила
    Ведь каждая спасенная жизнь
    Это маленькая победа
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