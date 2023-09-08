Перші хвилини після ранкового обстрілу Кривого Рогу. ВIДЕО

Національна поліція показала відео перших хвилини після ранкового обстрілу Кривого Рогу російською ракетою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу Нацполіції.

Патрульні спільно з іншими спеціальними службами розбирали завали, надавали громадянам першу допомогу та забезпечували охорону місця події.

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Нагадаємо, 8 вересня російські загарбники обстріляли Кривий Ріг, є влучання в адмінбудівлю поліції, внаслідок чого загинула 1 особа, а 54 поранені.

За попередніми даними, росіяни вдарили по Кривому Рогу ракетою "Іскандер К".