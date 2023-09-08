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Перші хвилини після ранкового обстрілу Кривого Рогу. ВIДЕО

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Національна поліція показала відео перших хвилини після ранкового обстрілу Кривого Рогу російською ракетою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу Нацполіції.

Патрульні спільно з іншими спеціальними службами розбирали завали, надавали громадянам першу допомогу та забезпечували охорону місця події.

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Нагадаємо, 8 вересня російські загарбники обстріляли Кривий Ріг, є влучання в адмінбудівлю поліції, внаслідок чого загинула 1 особа, а 54 поранені.

За попередніми даними, росіяни вдарили по Кривому Рогу ракетою "Іскандер К".

Топ коментарі

  • Грицько Добрий
    Підори кацапсячі! Горіти вам в пеклі!
  • Макс Яцык 867f68bd
    А мама рима с папой сашей в Кривом Роге??? Или Оманский Нарик позаботился о их безопасности....
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Без коригувальників тут НЕОБІЙШЛОСЯ!!
    Ждунів ригоАНАЛЬНИХ в Україні достатньо !!
    Шуфрич з бойком та льовочкиними з мертвечуком, можуть підтвердити…
    Пильнуймо Україну !!!
    Слава Захисникам України!
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