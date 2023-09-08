Перші хвилини після ранкового обстрілу Кривого Рогу. ВIДЕО
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Національна поліція показала відео перших хвилини після ранкового обстрілу Кривого Рогу російською ракетою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу Нацполіції.
Патрульні спільно з іншими спеціальними службами розбирали завали, надавали громадянам першу допомогу та забезпечували охорону місця події.
Нагадаємо, 8 вересня російські загарбники обстріляли Кривий Ріг, є влучання в адмінбудівлю поліції, внаслідок чого загинула 1 особа, а 54 поранені.
За попередніми даними, росіяни вдарили по Кривому Рогу ракетою "Іскандер К".