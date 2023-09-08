Новини Відео • Санкції проти Росії, Війна

Світ має відновити санкційний наступ на Росію, - Зеленський. ВIДЕО

1 64929
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 562 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз бачимо надто довгу санкційну паузу з боку партнерів. І надто активні спроби Росії обійти санкції. Дуже важливо додати рішень вільного світу, який повинен захищати себе. І захистити! І тим більше має уникати будь-яких спроб використовувати компанії вільного світу, технології вільного світу, продукцію вільного світу, щоб воювати проти свободи.

Три пріоритети: подальші санкції проти енергосектору Росії, реальні обмеження постачання терористам чипів і загалом мікроелектроніки та подальше блокування російського фінансового сектору. Цей санкційний наступ світу має відновитися", - сказав Зеленський.

Також читайте: Контрнаступ ЗСУ йде швидше, ніж затверджуються нові пакети санкцій проти РФ, - Зеленський

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Andry Moon
    Ну от - завдання світу поставлене, можна і на шашлики
  • віктор федорович 31ee1569
    Світ - я нє лох і нічіво нікаму нє должен.
  • Игорь Матвеев 4ee89144
    Світ світом, а ти все зробив?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини