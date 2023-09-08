FPV-підрозділ 3-ї ОШБр знищує піхоту ворога дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО
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FPV-підрозділ Третьої окремої штурмової бригади знищує піхоту ворога дронами "Дикі Шершні".
FPV-дрони "Дикі Шершні" фінансуються за кошти спільноти Цензор.НЕТ.
Нагадуємо, що ви можете передати військовим іменний дрон.
Профінансувати нові партії дронів можна за цими реквізитами:
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