FPV-підрозділ 3-ї ОШБр знищує піхоту ворога дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО

FPV-підрозділ Третьої окремої штурмової бригади знищує піхоту ворога дронами "Дикі Шершні".

FPV-дрони "Дикі Шершні" фінансуються за кошти спільноти Цензор.НЕТ.

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Нагадуємо, що ви можете передати військовим іменний дрон.



Профінансувати нові партії дронів можна за цими реквізитами:



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