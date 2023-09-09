Російський окупант сховався від української артилерії, але його знайшов дрон-камікадзе. ВIДЕО

Російський солдат сховався від української артилерії у стінці глибокої траншеї: було видно тільки верхівку каски. Проте український дрон-камікадзе із гранатою підлетів до траншеї на відстань кількох метрів, прицілився, і точним ударом в голову ліквідував окупанта.