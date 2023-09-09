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Російський окупант сховався від української артилерії, але його знайшов дрон-камікадзе. ВIДЕО

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Російський солдат сховався від української артилерії у стінці глибокої траншеї: було видно тільки верхівку каски. Проте український дрон-камікадзе із гранатою підлетів до траншеї на відстань кількох метрів, прицілився, і точним ударом в голову ліквідував окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовані останні секунди життя загарбника, опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

"Блискучий приклад, коли дрони можуть завдавати ювелірно-точних ударів, знищуючи оборону противника без застосування артилерії, без героїзму, максимально дешево і професійно", - зауважив Бутусов.

Також дивіться: Прикордонники FPV-дронами знищили 2 автомобілі окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Валерій Прозапас
    1 д. ·
    Вухам не повірив - Скрипін з традиційно неприємним виразом свістка заявив: " На руках носили Лещєнка з Найємом та іншу антикорупційну шушеру, яка потім збагатилась" (с)
    Це як взагалі, так про побратимів висловлюватись?
    Це ж дрім-тім, новиє ліца, ломальщікі сістєми, гроза желєзних дорог!
    Так можна договориться до того, що орденоносну куму Раєвську-Мосейчук та Пєтрова-Іванова за співучасть з Бєнєй прєдатєльскі нехорошими словами називати і питати "когда началась конєц епохі брехні?"
    Що случілось з Романом Андрійовичем? Де красота, де "*****!"?
    Невже спроба зробити жовто-коричневе пальто знову білим?
    .......
    Я ж казав - побачимо ще битви на мачете в позітівному середовищі за право злізти з дохлої лошаді.
    Тримаємось подалі, таке краще спостерагати в бінокль з відстані, мєрзко хіхікая.
  • Wasyl Worobec
    Та тут не до мєрзких хіхів,тут зуби кришаться від люті.І розпачу,і горя,за втрачених побратимів...
  • Микола Клименко fa806713
    Хороший кацап - дохлий кацап
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