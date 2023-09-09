Російський окупант сховався від української артилерії, але його знайшов дрон-камікадзе. ВIДЕО
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Російський солдат сховався від української артилерії у стінці глибокої траншеї: було видно тільки верхівку каски. Проте український дрон-камікадзе із гранатою підлетів до траншеї на відстань кількох метрів, прицілився, і точним ударом в голову ліквідував окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовані останні секунди життя загарбника, опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
"Блискучий приклад, коли дрони можуть завдавати ювелірно-точних ударів, знищуючи оборону противника без застосування артилерії, без героїзму, максимально дешево і професійно", - зауважив Бутусов.