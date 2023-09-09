Водолази та вибухотехніки ВМС ЗС України пройшли навчання у Великій Британії. ВIДЕО
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У Великій Британії водолази і вибухотехніки Військово-морських сил Збройних сил України пройшли навчання зі знешкодження бомб та мін.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
"Водолази та вибухотехніки ВМС ЗС України пройшли навчання у Великій Британії разом з колегами з Королівського флоту. Вони вчилися знаходити та знешкоджувати російські бомби та міни, щоб убезпечити територіальні води та шляхи судноплавства", - йдеться в повідомленні.