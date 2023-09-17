Пенні ПРІЦКЕР – наглядачка за Зеленським // АРЕШТ Шуфрича // Цензор.НЕТ. ВIДЕО

Марина Данилюк-Ярмолаєва і Наталя Соколенко на Цензор.НЕТ обговорюють арешт Шуфриича, призначення Пенні Пріцкер для нагляду за Зеленським і грошима США.