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Пенні ПРІЦКЕР – наглядачка за Зеленським // АРЕШТ Шуфрича // Цензор.НЕТ. ВIДЕО

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Марина Данилюк-Ярмолаєва і Наталя Соколенко на Цензор.НЕТ обговорюють арешт Шуфриича, призначення Пенні Пріцкер для нагляду за Зеленським і грошима США.

Трансляцію ефіру дивіться на Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом Генпрокурора зібрала аргументовану доказову базу про антиукраїнську діяльність чинного народного депутата Нестора Шуфрича. Суд заарештував нардепа Шуфрича на 2 місяці.

Під час обшуків у Шуфрича виявили герби Російської імперії, ордени з георгіївськими стрічками та кітелі. Також під час обшуків у Шуфрича СБУ виявила документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей.

Зазначимо, що Пенні Пріцкер стала спеціальною представницею адміністрації президента США Джо Байдена з питань економічного відновлення України. 

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Топ коментарі

  • Саша Пончик
    Соромно що під час війни треба наглядати за злодіями зеленої плісняви.
  • Елена Мазуренко 922015eb
    арештом шуфра нам хочуть закрити очі на більш глобальні проблеми. Наприклад - капості Резнікова
  • НБ
    Шуфрич ніколи не був самостійною фігурою. Його арешт запланована акція. Він був з самого початку приреченим. Мені він нагадував тореадора з відомого анедоту:
    - Куме, Ви чули на кориді бик затоптав москаля?
    - А з чого Ви вирішили що то бува москаль?
    - А який ще мудак з червоним прапором на бика стане кидатися?
    На черзі ще з десяток таких одіозних виконавців, яких будуть час від часу арештовувати для "демонстрації рішучості"...

    Арештуйте Єрмака, Татарова і Баканова без права виходу під заставу. Так, для початку...
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