Пенні ПРІЦКЕР – наглядачка за Зеленським // АРЕШТ Шуфрича // Цензор.НЕТ. ВIДЕО
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Марина Данилюк-Ярмолаєва і Наталя Соколенко на Цензор.НЕТ обговорюють арешт Шуфриича, призначення Пенні Пріцкер для нагляду за Зеленським і грошима США.
Трансляцію ефіру дивіться на Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом Генпрокурора зібрала аргументовану доказову базу про антиукраїнську діяльність чинного народного депутата Нестора Шуфрича. Суд заарештував нардепа Шуфрича на 2 місяці.
Під час обшуків у Шуфрича виявили герби Російської імперії, ордени з георгіївськими стрічками та кітелі. Також під час обшуків у Шуфрича СБУ виявила документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей.
Зазначимо, що Пенні Пріцкер стала спеціальною представницею адміністрації президента США Джо Байдена з питань економічного відновлення України.