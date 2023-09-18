Макаревич про війну: "Кто напал - тот не прав и хватит п#здеть на эту тему". ВIДЕО

Російський співак, лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич в інтерв’ю російському журналісту заявив, що у російсько-українській війні винна виключно Росія.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у своїй заяві музикант був категоричним і висловився нецензурно.

"Ще раз - хто на кого напав? Україна на нас чи Росія на Україну? Так от, хто напав - той не правий і годі п#здіти на цю тему", - сказав Макаревич.

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