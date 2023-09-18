Новини Відео • Війна

Макаревич про війну: "Кто напал - тот не прав и хватит п#здеть на эту тему". ВIДЕО

30 764219
Російський співак, лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич в інтерв’ю російському журналісту заявив, що у російсько-українській війні винна виключно Росія.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у своїй заяві музикант був категоричним і висловився нецензурно.

"Ще раз - хто на кого напав? Україна на нас чи Росія на Україну? Так от, хто напав - той не правий і годі п#здіти на цю тему", - сказав Макаревич.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "На гибель сына гонит мать, а поп велит вам убивать": Макаревич заспівав пісню про Росію. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Саша Пончик
    Макарєвіч тобі респект за не зміну позицію.
  • Frenk Rex
    Просто Макар---Людина,--- і годі п#здіти на цю тему,),
  • Андрій Саган
    Аби лиш приєбатися У тебе в країні ватніків сракою хоч жуй,і більшість з них ще й кацапам зараз допомагають, а макаревич один із небагатьох болотяних котрий на стороні України, і то тобі не вгодиш, та я впевнений,що він для України і гроші збирає і все інше робить, і в сто разів більше ніж ти, тому тут претензії взагалі смішні
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини