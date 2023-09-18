Бійці штурмової бригади Нацполіції "Лють" нищать окупантів поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Бійці штурмового полку "Цунамі" об’єднаної штурмової бригади Національноі поліції "Лють" опублікували фрагменти своєї бойової роботи на бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмовані фрагменти ближнього бою з окупантами, робота аеророзвідників, артилеристів та мінометників.

"Поліція не воює? Чітка відповідь наших захисників. Бахмутський напрямок. Унікальні кадри ближнього бою. Бійці штурмового полку "Цунамі", об’єднаної штурмової бригади Національноі поліції "Лють", проводять штурмові дії в населеному пункті, активно знищуючи ворога", - зазначають бійці в коментарі.

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