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Бійці штурмової бригади Нацполіції "Лють" нищать окупантів поблизу Бахмуту. ВIДЕО

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Бійці штурмового полку "Цунамі" об’єднаної штурмової бригади Національноі поліції "Лють" опублікували фрагменти своєї бойової роботи на бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмовані фрагменти ближнього бою з окупантами, робота аеророзвідників, артилеристів та мінометників.

"Поліція не воює? Чітка відповідь наших захисників. Бахмутський напрямок. Унікальні кадри ближнього бою. Бійці штурмового полку "Цунамі", об’єднаної штурмової бригади Національноі поліції "Лють", проводять штурмові дії в населеному пункті, активно знищуючи ворога", - зазначають бійці в коментарі.

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Топ коментарі

  • Микола Сом 5d379fff
  • Сашко Бабенко e87585fa
    продовжую казати - це неправильно що поліція воює.

    це не її справа.

    це неправильно що таємна поліція (сбу) воює.

    це не її справа.

    війна це справа армії.

    неправильно відбирати у залужного війська тільки тому що президент його боїться.
  • Ганна 3b02779e
    воюють представники усіх професій, крім прокурорів, суддів, чиновників різних рівнів. Депутатів дуже мало воює - окремі люди, це швидше вийняток із загального правила
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