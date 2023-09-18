Дрон-камікадзе поцілив у евакуаційну "буханку" окупантів поблизу Роботиного: "У меня руки нету!". ВIДЕО
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Оператор українського дрона-камікадзе поцілив у евакуаційний автомобіль російських окупантів поблизу Роботиного на Запоріжжі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, що опублікований у соцмережах, був зроблений одним із загарбників, який перебував усередині автомобіля.
"Під час евакуації трьохсотих окупантів в Роботине Запорізької області їх "буханку" атаковала наша FPV "пташка". Від вибуху медику відірвало руку. Інші з контузією та осколковими пораненнями", - йдеться у коментарі до запису.