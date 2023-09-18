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Дрон-камікадзе поцілив у евакуаційну "буханку" окупантів поблизу Роботиного: "У меня руки нету!". ВIДЕО

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Оператор українського дрона-камікадзе поцілив у евакуаційний автомобіль російських окупантів поблизу Роботиного на Запоріжжі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, що опублікований у соцмережах, був зроблений одним із загарбників, який перебував усередині автомобіля. 

"Під час евакуації трьохсотих окупантів в Роботине Запорізької області їх "буханку" атаковала наша FPV "пташка". Від вибуху медику відірвало руку. Інші з контузією та осколковими пораненнями", - йдеться у коментарі до запису.

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Топ коментарі

  • Sergii Ustim
    Казали, що можуть повторити...
  • Сашко Бабенко e87585fa
    перестаньте знущатися з москалів - ви вже відривали йому руку вчора, нащо повторювати
  • Rostyslav Komarnytsky
    Все правильно. На "буханці" не було ні Червоного Зреста, ні Червоного півмісяця - емблем, які є під міжнародним захистом під час бойових дій. Зате була ціла купа дибілів у військових одностроях. А це - законна військова ціль. Хоча заради справедливості треба згадат, що для самих кацапів ні Червоний Хрест в Україні, ні Червоний Півмісяць у Сирії на авто не був перепоною для обстрілів цих авто.
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