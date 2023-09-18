Російський БТР горить на повному ходу після атаки українських воїнів. ВIДЕО

Українські воїни знищили ворожий БТР за допомогою дронів-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператор дрона влучив у ворожу бронемашину, яка рухалася дорогою із великою швидкістю. Після першого удару БТР загорівся і почав зупинятися. Наступним ударом російська техніка була повністю виведена з ладу.

"Оператори з підрозділу "Shadow" за допомогою FPV дрона-камікадзе не дали жодного шансу БТРу окупантів втекти. Спочатку дрон наздогнав ворожу машина, а потім контрольним ударом завершив успішну атаку!", - йдеться у дописі до запису.

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