Загарбники везуть пошкоджений ударний вертоліт Ка-52 вулицями окупованої Керчі. ВIДЕО
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У мережі опублікований відеозапис, на якому російські військові везуть пошкоджений ударний вертоліт Ка-52 вулицями окупованої Керчі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, корпус вертольота завантажений на автомобіль з маркуванням "Z" та накритий тканиною.
"У місті Керч, що у тимчасово окупованому Криму, помітили сильно пошкоджений ударний гелікоптер Ка-52 окупантів. Візуально судячи з пошкоджень, відновлення гелікоптера буде дуже складним завданням, якщо взагалі можливим", - йдеться у коментарі до відео.