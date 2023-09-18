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Загарбники везуть пошкоджений ударний вертоліт Ка-52 вулицями окупованої Керчі. ВIДЕО

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У мережі опублікований відеозапис, на якому російські військові везуть пошкоджений ударний вертоліт Ка-52 вулицями окупованої Керчі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, корпус вертольота завантажений на автомобіль з маркуванням "Z" та накритий тканиною.

"У місті Керч, що у тимчасово окупованому Криму, помітили сильно пошкоджений ударний гелікоптер Ка-52 окупантів. Візуально судячи з пошкоджень, відновлення гелікоптера буде дуже складним завданням, якщо взагалі можливим", - йдеться у коментарі до відео.

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Топ коментарі

  • Oleg Mamont
    в пункт металоприема ?
  • Elvic Vic 69f0b67e
    Слава українським патріотам на окупованних теріторіях , які з ризиком для життя збирають таку інфу на користь ЗСУ й України в цілому .
    Смерть ворогам України !
  • ivan nepupik
    Я надіюсь на судоремонтний везуть
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