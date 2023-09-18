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Штурмову групу із 15 окупантів нищать аеророзвідники та мінометники 30-ОМБр. ВIДЕО безпілотника

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Аеророзвідники та мінометники 30-ОМБр імені князя Костянтина Острозького розбили вщент штурмову групу окупантів, яка намагалася наблизитися до українських позицій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, штурмова група складалася із щонайменше 15 окупантів.

"Як завжди чудова робота з дуже якісним відеозвітом. Окупанти готувалися до штурму наших позицій, але їхнім планам завадила ударна аеророзвідка та мінометники 30-ї окремої механізованої бригада імені князя Костянтина Острозького", - йдеться у коментарі до запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Штурм та зачистка ворожих позицій бійцями 30-ї ОМБр. ВIДЕО безпілотника

Топ коментарі

  • Red_Sky_On
    Гарне відео, позитивне! Слава нашим воїнам!
  • Олександр Дніпро

    Як ми готувались до війни 3 роки:

    - Скорочено 40 тисяч військових посад (армія, медслужба, аеромобільні вiйська, розвідка, тощо);
    - Збройні заводи часто працювали в режимi скороченого тижня (бо не було чим платити з/п).
    - Зрив операцій по вагнерівцям і передача агресору единого свідка по збитому Боїнгу - Цемаха.
    - Сотнi кримінальних справ бойовим генералам, бійцям ЗСУ політикам, які мали суттєвий вплив на мiжнародних партнерів.
    - Восени 2019 діючий Верховний Головнокомандувач проігнорував історичний саміт НАТО в Лондоні. Тоді ми відводили повним ходом вiйська і вірили каналу 1+1 про те, що мир уже наступив.
    - За тиждень до початку війни остання бригада закінчила розмінування зі сторони Криму. Прибрані всі протитанкові загородження. Із-за цього за декілька годин взяли Херсон i Херсонську область i Маріуполь у повну блокаду.
    - Заарештовано 15 тис. бронежилетів, половина з яких із-за цього стали непридатними.
    - Завод Іскра (радіолокаційне обладнання, РЕБ) став.
    - Завод ХКБМ (бронетехніка) з початком 2022 року перейшов на 1 денний робочий тиждень. (вже були повідомлення західних партнерів про широкомасштабне вторгнення).
    - Замовлень на КБ "ЛУЧ" (протитанкові комплекси) немає.
    - Скасовано програму фінансування наших "Громів" (дальнiсть 500 км), "Сапсанів" (дальність 50-480 км, "Нептунiв" (крилата ракета, дальність 280 км), "Вільхи-М" (ракетний комплекс, дальність до 130 км.). Це те, чим можна було стріляти з тої ж Одеси чи Запоріжжя, чим можна було топити кораблі ворога, які обстрілюють всю Україну.
    - Ігнорування 28-ми повідомлень США про вторгнення.
    - Гроші на велике будівництво, а не на велику оборонку!! Вже підраховано, що можна було встановити ППО у всіх обласних центрах України, і не тільки.
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