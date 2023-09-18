Штурмову групу із 15 окупантів нищать аеророзвідники та мінометники 30-ОМБр. ВIДЕО безпілотника
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Аеророзвідники та мінометники 30-ОМБр імені князя Костянтина Острозького розбили вщент штурмову групу окупантів, яка намагалася наблизитися до українських позицій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, штурмова група складалася із щонайменше 15 окупантів.
"Як завжди чудова робота з дуже якісним відеозвітом. Окупанти готувалися до штурму наших позицій, але їхнім планам завадила ударна аеророзвідка та мінометники 30-ї окремої механізованої бригада імені князя Костянтина Острозького", - йдеться у коментарі до запису.