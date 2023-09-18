Російський БТР врізається в російський танк на полі бою. ВIДЕО
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Окупанти влаштували на полі бою ДТП, під час якої російський БТР врізався в російський танк.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за діями ворожих екіпажів уважно спостерігали оператори українського безпілотника.
"На цих кадрах український БПЛА Shark знімає гостросюжетне кіно, супроводжуючи російський танк, за яким полюють українські воїни. У результаті пошкоджений танк зупиняється і у нього врізається російський БТР", - йдеться у коментарі до відеозапису, опублікованого у соцмережах.