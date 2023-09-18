Знищена окупантами "Азовсталь". ВIДЕО
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У мережі опубліковані нові кадри, на яких зафільмовані зруйновані корпусі "Азовсталі" в окупованому Маріуполі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно обгорілі та зруйновані заводські будівлі та кілька понівечених бронемашин.
"Так зараз виглядає Азовсталь - фортеця, яку українські військові боронили протягом 86 діб. Металургійний комбінат був останньою лінією оборони ЗСУ в тимчасово окупованому Маріуполі, ставши символом боротьби всієї країни. Чимало героїв, які показали всьому світові мужність та нескореність України, досі перебувають у російському полоні", - зазначає у коментарі автор публікації.