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Знищена окупантами "Азовсталь". ВIДЕО

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У мережі опубліковані нові кадри, на яких зафільмовані зруйновані корпусі "Азовсталі" в окупованому Маріуполі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно обгорілі та зруйновані заводські будівлі та кілька понівечених бронемашин.

"Так зараз виглядає Азовсталь - фортеця, яку українські військові боронили протягом 86 діб. Металургійний комбінат був останньою лінією оборони ЗСУ в тимчасово окупованому Маріуполі, ставши символом боротьби всієї країни. Чимало героїв, які показали всьому світові мужність та нескореність України, досі перебувають у російському полоні", - зазначає у коментарі автор публікації.

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Топ коментарі

  • Алекс Скела
  • dwt
    И спросить бы идиотов в россии ради чего это все? Земли вам мало своей? Мало того, что людей поубивали, разрушили им жилье, еще и рабочих мест лишили....да бесполезно..
  • Andry Moon
    Знав би ахмєтка як обернуться ті пеньондзи шо він потратив в 2013 на антимайдани і "услишь Донбас"...
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