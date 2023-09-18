Знищена окупантами "Азовсталь". ВIДЕО

У мережі опубліковані нові кадри, на яких зафільмовані зруйновані корпусі "Азовсталі" в окупованому Маріуполі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно обгорілі та зруйновані заводські будівлі та кілька понівечених бронемашин.

"Так зараз виглядає Азовсталь - фортеця, яку українські військові боронили протягом 86 діб. Металургійний комбінат був останньою лінією оборони ЗСУ в тимчасово окупованому Маріуполі, ставши символом боротьби всієї країни. Чимало героїв, які показали всьому світові мужність та нескореність України, досі перебувають у російському полоні", - зазначає у коментарі автор публікації.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми продовжимо боротьбу і обов’язково своє слово скажемо в бою, - визволений з полону командир "Азову" Прокопенко. ВIДЕО